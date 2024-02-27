Социальные пенсии в РФ повысят на 7,5%

Социальных пенсионеров ждет традиционная переиндексация выплат 1 апреля. Правительство обещает поднять пенсии на 7,5%.

С 1 апреля текущего года правительство России приняло решение проиндексировать социальные пенсии на 7,5%. Сейчас получателями такого вида выплат является более 4,1 млн человек, среди которых более 3,4 млн получателей социальных пенсий и почти 700 тыс получателей государственного пенсионного обеспечения.

Отметим, что социальная пенсия - это вид государственной поддержки. Она выплачивается гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения обычной страховой пенсии. Это может быть связано с различными обстоятельствами, например, с тем, что человек работал на нерегулируемых рынках труда или занимался неквалифицированной работой.

Переиндексация соцпенсий происходит ежегодно 1 апреля, ее размер определяется исходя из темпа роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. Основная цель индексации социальных пенсий – обеспечить сохранение реальной стоимости пенсии.