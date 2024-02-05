Казахстанцы заранее готовятся к жизни на пенсии

В Едином накопительном пенсионном фонде Казахстана подсчитали, сколько работающие граждане страны накопили на безбедную старость – общие пенсионные запасы граждан страны составляют более 18 триллионов тенге.

В Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) Казахстана рассказали, сколько денег накопили на пенсию работающие граждане страны.

"По состоянию на 1 февраля 2024 года пенсионные накопления казахстанцев составили более 18,1 трлн тенге. За первый месяц 2024 года их прирост составил порядка 240,5 млрд тенге (на 1,3%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос на 3,3 трлн тенге (на 21,9%)"

- ЕНПФ Казахстана

Основная сумма пенсионных накоплений – это обязательные пенсионные взносы, она составила более 17,5 трлн тенге (рост за год на 21,7%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила порядка 578,2 млрд тенге (рост за год на 26,9%), а сами жители пополнили свои запасы на старость более 5,5 млрд тенге (рост за год на 50,1%), передает "АиФ-Казахстан".

Также в ведомстве напомнили, с 1 января 2024 года накопительная система получила новые вливания - обязательные пенсионные взносы, которые за работника платит работодатель, сейчас она составляет 1,5% в месяц, а к 2028 году увеличится до 5%.