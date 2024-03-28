Сочи увеличил бюджет на 3 млрд рублей

Власти Сочи нарастили городской бюджет на 3 млрд рублей. Всего бюджет курорта составил более 56 млрд рублей.

Бюджет Сочи претерпел изменения. Было решено увеличить его на 3 млрд рублей. Информация об этом опубликована в telegram‑канале администрации курорта.

Таким образом, бюджет курорта составил 56,4 млрд рублей.

Отмечается, что эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры города и важные социальные проекты.

В частности, власти планируют за эти средства обеспечить граждан, которые проживают в аварийном жилье, новыми домами и квартирами. Также будет решен жилищный вопрос детей-сирот.

Также городская администрация планирует благоустроить и озеленить улицы города.

Кроме этого, часть средств будет направлена на поддержку проектов в сфере культуры и искусства.