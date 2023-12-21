Сочи продолжают угрожать лавины

В горных районах Сочи сохраняется опасность схода лавин. Граждан просят не выходить на крутые склоны и во время снегопадов.

Горному кластеру Сочи все еще грозит опасность схода лавин. Информацию об этом распространяет региональное МЧС.

Лавинная опасность сохраняется на высоте более 1000 км над уровнем моря. Отмечается, что в горных районах все еще идут снегопады. Снежный покров в некоторых районах достиг масштабной отметки в 2,5 метра.

Спасатели просят гостей и жителей курорта избегать посещения крутых склонов, на которых не растут деревья и кустарники, так как в таких районах сход лавин наиболее возможен. Также граждан призывают не выходить в горы во время сильных осадков.