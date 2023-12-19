Лавины продолжают держать «Эльбрус» закрытым

Гости курорта «Эльбрус» по прежнему не могут прокатиться по окрестностям курорта. Это связано с высокой вероятностью схода лавин.

Канатки и спуски курорта «Эльбрус» бездействуют уже третий день. Причина – высокий риск схода лавин.

«Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно»

– администрация курорта

Ранее об этом предупредили в региональном отделении МЧС РФ, затем, предупреждение дважды продлевалось.

Напомним, что курорт «Эльбрус» в связи с высоким спросом был одним из первых курортов в СКФО, открывших зимний сезон.

В настоящее время на его территории действует 17 км трасс, в дальнейшем это число вырастет до 23 км. Помимо этого, уже этой зимой лыжников ждут две новые канатные дороги.