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СМИ: переговоры по зерновой сделке могут активизироваться

СМИ: переговоры по зерновой сделке могут активизироваться
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
С июля переговоры по продлению зерновой сделки могут активизироваться. РФ намерена вйти из сделки 18 июля.

Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, заявил источник, знакомый с ситуацией.

"Скажу так: пока оптимизма не внушает"

– собеседник РИА Новости

В то же время он отметил, что есть большая вероятность того, что переговоры войдут в активную фазу с начала июля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия намерена сделать так, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.

Зерновая сделка продлена до 17 июля - МИД

Зерновая сделка продлена до 17 июля - МИД

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