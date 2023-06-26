СМИ: переговоры по зерновой сделке могут активизироваться

Опубликовано: 8:33, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С июля переговоры по продлению зерновой сделки могут активизироваться. РФ намерена вйти из сделки 18 июля.

Переговорный процесс по продлению сроков зерновой сделки может активизироваться с начала июля, заявил источник, знакомый с ситуацией.

"Скажу так: пока оптимизма не внушает"

– собеседник РИА Новости

В то же время он отметил, что есть большая вероятность того, что переговоры войдут в активную фазу с начала июля.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия намерена сделать так, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.