СМИ: Казахстан построит еще две АЭС

Прогнозный перспективный электробаланс Казахстана требует строительства в стране еще двух атомных электростанций (АЭС) мощностью до 2,8 гигаватта, пишут казахстанские СМИ.
Как рассказала заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Гульмира Мурсалова, сейчас очень много вопросов у населения возникают по экологии.
"Безопасность эксплуатации АЭС, конечно, прежде всего. Перед строительством АЭС представители Международного агентства по атомной энергии, а также международные регуляторы приезжают на площадку строительства АЭС, чтобы оценить готовность",
- Гульмира Мурсалова
Страна - член Международного агентства по атомной энергии, поэтому строительство новых АЭС будет вестись под наблюдением международного сообщества, заверила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Казахстана.