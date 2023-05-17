СМИ: Казахстан построит еще две АЭС

Опубликовано: 13:43, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Казахстан планирует построить еще две атомные электростанции, суммарная мощность которых составит до 2,8 ГВт – это требует растущее энергопотребление страны.

Прогнозный перспективный электробаланс Казахстана требует строительства в стране еще двух атомных электростанций (АЭС) мощностью до 2,8 гигаватта, пишут казахстанские СМИ.

Как рассказала заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Гульмира Мурсалова, сейчас очень много вопросов у населения возникают по экологии.

"Безопасность эксплуатации АЭС, конечно, прежде всего. Перед строительством АЭС представители Международного агентства по атомной энергии, а также международные регуляторы приезжают на площадку строительства АЭС, чтобы оценить готовность",

- Гульмира Мурсалова

Страна - член Международного агентства по атомной энергии, поэтому строительство новых АЭС будет вестись под наблюдением международного сообщества, заверила заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности Казахстана.