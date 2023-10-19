СМИ: Иран примет саммит глав МИД в формате 3+3

В Иране пройдет встреча министров иностранных дел в формате "3+3". Свое согласие на участие в саммите дала Армения. Инициатором данной платформы был Ильхам Алиев.
Иран в ближайшее время проведет встречу министров иностранных дел в формате "3+3".
Как пишет Trend со ссылкой на источники, свое согласие на участие во встрече глав внешнеполитических ведомств дала и Армения.
Ранее руководитель иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что встречи в рамках платформы "3+3" эффективно скажутся в решении вопросов, которые назрели в регионе.
Стоит добавить, что инициатором платформы "3+3" был азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он высоко оценил тот факт, что в ближайшее время будут проводиться встречи в данном формате.