Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили формат 3+3

Встреча заместителя российского министра иностранных дел Михаила Галузина и посла ИРИ в России Казема Джалали прошла сегодня в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД.
Из него следует, что дипломаты поговорили об актуальных темах как мировой, так и региональной повестки.
"В контексте рассмотрения ситуации на Южном Кавказе отмечена важность возобновления ритмичной работы Консультативной региональной платформы "3+3""
– МИД РФ
Ильхам Алиев о платформе 3+3
Проведение в ближайшее время переговоров в рамках платформы 3+3 анонсировал президент Азербайджана. Соответствующее заявление он сделал на переговорах с министром дорог ИРИ.
Ильхам Алиев напомнил, что инициатором взаимодействия в формате 3+3 выступил Баку. Кроме того, глава государства высоко оценил тот факт, что в ближайшее время будут проведены такие встречи.
Никол Пашинян о формате 3+3
Ранее премьер-министр Армении заявил о твердой готовности Еревана присоединиться к таким шестисторонним встречам.
"Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате "3+3" пройдет в Тегеране"
– Никол Пашинян