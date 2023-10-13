Замглавы МИД РФ и посол Ирана обсудили формат 3+3

Опубликовано: 18:33, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Москва и Тегеран считают важным восстановление регулярной работы формата 3+3 по Южному Кавказу. Значение этой платформы, наряду с другими вопросами, обсудили замглавы МИД РФ и иранский посол в Москве.

Встреча заместителя российского министра иностранных дел Михаила Галузина и посла ИРИ в России Казема Джалали прошла сегодня в Москве. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД.

Из него следует, что дипломаты поговорили об актуальных темах как мировой, так и региональной повестки.

"В контексте рассмотрения ситуации на Южном Кавказе отмечена важность возобновления ритмичной работы Консультативной региональной платформы "3+3""

– МИД РФ

Ильхам Алиев о платформе 3+3

Проведение в ближайшее время переговоров в рамках платформы 3+3 анонсировал президент Азербайджана. Соответствующее заявление он сделал на переговорах с министром дорог ИРИ.

Ильхам Алиев напомнил, что инициатором взаимодействия в формате 3+3 выступил Баку. Кроме того, глава государства высоко оценил тот факт, что в ближайшее время будут проведены такие встречи.

Никол Пашинян о формате 3+3

Ранее премьер-министр Армении заявил о твердой готовности Еревана присоединиться к таким шестисторонним встречам.

"Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате "3+3" пройдет в Тегеране"

– Никол Пашинян