Формат 3+3: Армения готова к встречам

Армянский премьер прокомментировал возможное участие Еревана в переговорах в формате 3+3. По словам Никола Пашиняна, Армения готова к таким встречам.
Ереван выражает готовность стать участником встреч по Южному Кавказу в формате 3+3, сообщил в интервью СМИ глава правительства республики.
"Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате "3+3" пройдет в Тегеране"
Ильхам Алиев о формате 3+3
Ранее президент Азербайджана на встрече с главой Миндорог Ирана анонсировал проведение таких встреч.
Глава государства обратил внимание на важность урегулирования региональных вопросов с участием государств региона.
Ильхам Алиев напомнил, что Баку инициировал развитие сотрудничества в формате "3+3". кроме того, президент положительно оценил тот факт, что в ближайшее время будут проведены встречи в этом формате.