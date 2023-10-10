Формат 3+3: Армения готова к встречам

Опубликовано: 18:43, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Армении

Армянский премьер прокомментировал возможное участие Еревана в переговорах в формате 3+3. По словам Никола Пашиняна, Армения готова к таким встречам.

Ереван выражает готовность стать участником встреч по Южному Кавказу в формате 3+3, сообщил в интервью СМИ глава правительства республики.

"Конечно, мы готовы. В свое время была достигнута договоренность, что следующая встреча в формате "3+3" пройдет в Тегеране"

– Никол Пашинян

Ильхам Алиев о формате 3+3

Ранее президент Азербайджана на встрече с главой Миндорог Ирана анонсировал проведение таких встреч.

Глава государства обратил внимание на важность урегулирования региональных вопросов с участием государств региона.

Ильхам Алиев напомнил, что Баку инициировал развитие сотрудничества в формате "3+3". кроме того, президент положительно оценил тот факт, что в ближайшее время будут проведены встречи в этом формате.