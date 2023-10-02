Ильхам Алиев: для Южного Кавказа настало время мира и сотрудничества

Опубликовано: 14:00, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После того, как Азербайджан восстановил территориальную целостность, в регионе должны установиться мир и взаимовыгодное сотрудничество. Анонсировал программу Баку азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что после того, как Азербайджан восстановил территориальную целостность, на Южном Кавказе наступило время мира. Об этом азербайджанский лидер заявил, выступая на открытии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.

«Наша повестка дня - мир на Кавказе, мир в регионе, сотрудничество, совместные выгоды»

– Ильхам Алиев

Далее он отметил уникальный опыт своей страны в деле восстановления территориальной целостности.

«Мы положили конец навязанному нам конфликту. Мы защитили свое достоинство. Мы восстановили справедливость и международное право»

– Ильхам Алиев