Ильхам Алиев: для Южного Кавказа настало время мира и сотрудничества

После того, как Азербайджан восстановил территориальную целостность, в регионе должны установиться мир и взаимовыгодное сотрудничество. Анонсировал программу Баку азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что после того, как Азербайджан восстановил территориальную целостность, на Южном Кавказе наступило время мира. Об этом азербайджанский лидер заявил, выступая на открытии 74-го Международного астронавтического конгресса в Баку.
«Наша повестка дня - мир на Кавказе, мир в регионе, сотрудничество, совместные выгоды»
– Ильхам Алиев
Далее он отметил уникальный опыт своей страны в деле восстановления территориальной целостности.
«Мы положили конец навязанному нам конфликту. Мы защитили свое достоинство. Мы восстановили справедливость и международное право»
– Ильхам Алиев