Ильхам Алиев: народы Азербайджана – одна семья

Опубликовано: 11:18, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Азербайджан исторически складывался как многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

Веками Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным государством, заявил лидер республики Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

По его словам, за три десятилетия независимости властям страны удалось укрепить эти факторы и в настоящее время все представители всех конфессий, проживающих в Азербайджане – равноправные члены общества.

«Мы живем как одна семья»

– Ильхам Алиев