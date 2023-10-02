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Ильхам Алиев: народы Азербайджана – одна семья

Ильхам Алиев: народы Азербайджана – одна семья
Азербайджан исторически складывался как  многонациональное и многоконфессиональное сообщество. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

Веками Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным государством, заявил лидер республики Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

По его словам, за три десятилетия независимости властям страны удалось укрепить эти факторы и в настоящее время все представители всех конфессий, проживающих в Азербайджане – равноправные члены общества.

«Мы живем как одна семья»

– Ильхам Алиев

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