Ильхам Алиев: Армения могла нормализовать отношения с Азербайджаном после Отечественной войны

Опубликовано: 16:14, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Армения упустила множество возможностей наладить отношения с Азербайджаном после Карабахской войны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Еревана был шанс наладить диалог с Баку после Второй Карабахской войны, однако для этого нужно было оставить в стороне территориальные претензии и перестать делать противоречивые заявления.

Далее азербайджанский лидер поставил акцент на том, что, с одной стороны, Ереван признавал территориальную целостность Азербайджана, а с другой стороны, 2 сентября направил поздравительное письмо так называемой "НКР", которая на самом деле не существует в качестве независимого государства.

«Как можно совместить эти два действия? Это означает, что после трёх лет бесславного поражения армянской армии, когда, по данным самих же армян, у них насчитывалось более 12 тыс. дезертиров, которые бежали с наших территорий как спринтеры, у них снова появились территориальные претензии»

– Ильхам Алиев

Далее он посоветовал всем, кто вынашивает негативные планы против Азербайджана, не испытывать терпение Баку.

«Я хочу, чтобы все это знали. И руководству Армении, и тем, кто стоит за ними, и тем, кто, возможно, думает о каких-то неприемлемых планах в отношении Азербайджана, советую не испытывать в очередной раз наше терпение»

– Ильхам Алиев

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.