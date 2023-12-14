СМИ: ХАМАС отказался от предложенного перемирия

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергло план Израиля об обмене заложников в ответ на предложенное очередное перемирие.

ХАМАС отказался от предложения Израиля о новом обмене заложников взмен на прекращение огня на одну неделю, пишет газета Wall Street Journal.

"ХАМАС отверг предложение Израиля об остановке боев на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников, заявив, что группировка не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня"

- газета

Впрочем, такое решение радикалов собеседники издания оценивают оптимистично: отказ ХАМАС = это не провал переговоров, а всего лишь попытка потребовать от Израиля более значительных уступок, утверждают они.

В планах Израиля было освобождение 40 заложников, в том числе - всех оставшихся женщин, детей и пожилых мужчин, и ЦАХАЛ предложил ХАМАС паузу в боях в секторе Газа длительностью в неделю, однако палестинская военная группировка потребовала у Израиля освобождения "всех на всех", то есть всех заключенных движения, а это несколько тысяч человек, в обмен на более 100 остающихся в секторе Газа заложников.