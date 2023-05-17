СМИ: ЕС не "потянет" Украину и Турцию одновременно

Опубликовано: 12:49, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У Евросоюза достаточно своих проблем, чтобы принять в сои члены одновременно и Турцию, и Украину - рынок объединения этого не выдержит, уверены в Брюсселе.

Евросоюз не сможет принять в свои ряды и Украину, и Турцию из-за некоторых экономических сложностей, считают в Брюсселе, пишет европейское издание газеты Politico.

"В какой-то момент нам придется прояснить, что Украина и Западные Балканы - это последнее расширение. Невозможно представить, чтобы ЕС мог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит", - цитирует газета европейского чиновника, передает ТАСС.

Сейчас присоединение Украины к ЕС – скорее "геополитическая необходимость", даже если сам процесс затянется на одно или два десятилетия. Однако проблема в том, что Украина меняет правила игры, когда дело касается Турции.

Что касается Турции, то опасения Брюсселя возникли на фоне президентских выборов в Турции, первый тур которых состоялся 14 мая, поскольку кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу в случае своей победы на выборах попытается пересмотреть качественное улучшение отношений страны с ЕС, а это означает и попытку возобновить давно замороженные переговоры о вступлении в ЕС.

Именно поэтому в ЕС ждут переизбрания действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что позволит некоторым в Евросоюзе "вздохнуть с облегчением", отмечает издание.