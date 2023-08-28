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Смертельная перестрелка случилась в отеле Бодрума

Смертельная перестрелка случилась в отеле Бодрума
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции в курортном отеле случилась перестрелка. Погиб один человек. Полиция ищет подозреваемых.

В курортном Бордуре произошла смертельная перестрелка, огонь был открыт неизвестными в отеле.

"В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле. В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых"

– издание Yeni Şafak

Турецкие правоохранители расследуют инцидент.

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