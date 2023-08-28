Смертельная перестрелка случилась в отеле Бодрума

В Турции в курортном отеле случилась перестрелка. Погиб один человек. Полиция ищет подозреваемых.
В курортном Бордуре произошла смертельная перестрелка, огонь был открыт неизвестными в отеле.
"В провинции Бодрум один человек погиб и трое получили ранения в результате вооруженного столкновения между тремя людьми, приехавшими в отель на машине, и тремя людьми, находившимися в отеле. В настоящее время продолжаются работы по поимке скрывшихся подозреваемых"
– издание Yeni Şafak
Турецкие правоохранители расследуют инцидент.