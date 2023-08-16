Следователи рассматривают ряд версий взрыва АЗС в Махачкале

Одна из версий следствия – нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
Следователи СК России осмотрели место взрыва на АЗС в Махачкале и выдвинули несколько версий, относительно причин трагедии.
«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками»
– пресс-служба ведомства СКР
Точная причина случившегося будет названа после проведения всего спектра действий и назначенных экспертиз. По факту возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на махачкалинской АЗС погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 80 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.