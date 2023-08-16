Следователи рассматривают ряд версий взрыва АЗС в Махачкале

Опубликовано: 6:45, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одна из версий следствия – нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

Следователи СК России осмотрели место взрыва на АЗС в Махачкале и выдвинули несколько версий, относительно причин трагедии.

«Следствием рассматривается несколько версий происшествия, в том числе и связанные с нарушением хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками»

– пресс-служба ведомства СКР

Точная причина случившегося будет названа после проведения всего спектра действий и назначенных экспертиз. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на махачкалинской АЗС погибли 35 человек, в том числе трое детей, еще 80 пострадали. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.