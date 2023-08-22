Школьников Ингушетии обеспечат бесплатными учебниками

Опубликовано: 12:31, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Ингушетии изыскали внебюджетные источники, чтобы закупить учебники для школьников – на это было затрачено на 174 миллиона рублей.

В Ингушетии обеспечили учебниками всех учеников школ, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"На внебюджетные средства закуплена необходимая учебная литература для учащихся региона на сумму более 173,8 млн рублей"

- пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова

В нынешнем году в 149 школах республики за парты сядут 9 тыс 750 первоклассников, причем в две смены будет работать лишь половина ингушских школ, передает "Интерфакс".

Всего в республике насчитывается более 87 тыс школьников, в 16 школах завершается капитальный ремонт, который принимает у подрядчиков специальная межведомственная комиссия. Косметический ремонт провели и в 86 государственных детских садах.

В республике обновляются и строятся не только здания школ, но и обновляется их инфраструктура – создаются и оснащаются оборудованием тематические кабинеты и школьные мастерские, а также учебно-профессиональные комбинаты при школах, добавили в пресс-службе.