Школьников Ингушетии обеспечат бесплатными учебниками

В Ингушетии обеспечили учебниками всех учеников школ, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"На внебюджетные средства закуплена необходимая учебная литература для учащихся региона на сумму более 173,8 млн рублей"
- пресс-служба главы региона Махмуда-Али Калиматова
В нынешнем году в 149 школах республики за парты сядут 9 тыс 750 первоклассников, причем в две смены будет работать лишь половина ингушских школ, передает "Интерфакс".
Всего в республике насчитывается более 87 тыс школьников, в 16 школах завершается капитальный ремонт, который принимает у подрядчиков специальная межведомственная комиссия. Косметический ремонт провели и в 86 государственных детских садах.
В республике обновляются и строятся не только здания школ, но и обновляется их инфраструктура – создаются и оснащаются оборудованием тематические кабинеты и школьные мастерские, а также учебно-профессиональные комбинаты при школах, добавили в пресс-службе.