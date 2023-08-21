Молодым учителям Северной Осетии пообещали надбавку

Опубликовано: 21:19, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже с началом нового учебного года, с 1 сентября, молодые педагоги Северной Осетии начнут получать надбавку к зарплате в размере 70% от оклада, она будет выплачиваться в течение их первого года работы.

Все молодые педагоги Северной Осетии, которые приступают к работе в нынешнем году, с 1 сентября будут получать дополнительную надбавку в размере 70% от оклада, сообщил на традиционном августовском совещании педработников региона глава РСО - Алания Сергей Меняйло, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"С 1 сентября все молодые педагоги Северной Осетии будут получать дополнительную надбавку в размере 70% от оклада в первый год и 50% от оклада во второй год работы"

- Сергей Меняйло

Поощрительная мера коснется не только молодых осетинских педагогов: на повышение зарплаты всех работников системы образования будут направлены и гранты правительства Северной Осетии, их получат те школы, которые внесли весомый вклад в образование, а это - 30 городских и 30 сельских школ. Им будет выделено дополнительно 60 млн рублей.

Напомним, в минувшем году власти Северной Осетии пересмотрели оклады педагогов в сторону увеличения, для них также были введены надбавки за непрерывный стаж работы, за внеурочную работу и за статус наставника и учителя-методиста.