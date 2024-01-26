Вестник Кавказа

Школьника избили в Махачкале

Школьника избили в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале группа подростков избила школьника. Видео с избиением попало в руки правоохранителей. По факту организована прокурорская проверка.

В руки оперативникам попало видео, запечатлевшее как группа подростков избивает школьника. Установлено, что видео было выложено в соцсети, а дело происходит неподалеку от одной из махачкалинских школ.

«Прокуратурой республики организована проверка по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в районе средней общеобразовательной школы № 27 Махачкалы»

– пресс-служба прокуратуры Дагестана.

В прокуратуре отметили, что по итогам проверки будут приняты меры. В частности, административные материалы уже собраны в отношении родителей фигурантов дела. Кроме того, беседы будут поводиться с учителями и одноклассниками фигурантов дела.

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