Нескольких жителей Еревана избили 20 несовершеннолетних

В армянской столице произошел конфликт между тремя молодыми людьми и группой несовершеннолетних. В результате инцидента молодые люди получили различные травмы.

В Ереване произошла массовая потасовка с участием 25 человек. Об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент случился на улице Байрона 19 января. Двое 17-летних и 18-летний юноша вступили в конфликт с группой молодых людей, состоящей из 22 человек, подавляющее большинство которых – несовершеннолетние.

Как отмечаются, они выкрикивали оскорбления и били друг друга руками и ногами.

В результате инцидента пострадали трое молодых получили различные травмы. Всех их доставили в больницу.

По факту произошедшего начато расследование.