Сын армянского депутата потерял работу из-за поблажки заключенному экс-министру

Разрешение Давиду Тонояну тайно повидаться с матерью стоило должности сыну депутата правящей партии в Армении. Арман Мелконян отправлен в отставку.

Логическое завершение получил инцидент с ранее министром обороны, а ныне содержащимся под арестом Давидом Тонояном. Начальник тюрьмы и по совместительству сын депутата, разрешивший экс-главе Минобороны повидаться с матерью, уволен, пишет газета "Грапарак".

Арман Мелконян – сын Гагика Мелконяна (партия "Гражданский договор") – возглавлял изолятор "Ереван-Кентрон" с марта прошлого года.

Первого августа минувшего года Тонояна везли на заседание комиссии по Второй Карабахской войне, и мужчина обратился к конвоирам с просьбой отвезти его к матери. Те спросили руководство, и, благодаря Мелконяну, Тоноян побывал дома.

Уже на следующий день о незаконной поездке узнали СМИ. В ноябре Мелконян получил выговор. А сейчас случившееся могло стать причиной его отставки.