Школьник на мотоцикле наехал на маленького мальчика на велосипеде на Ставрополье

Мальчик в возрасте 6 лет пострадал в результате наезда на него мотоцикла на Ставрополье. За рулем транспортного средства был 15-летний подросток.

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием 15-летнего подростка и маленького мальчика. Об этом сказано в заявлении, распространенном 7 октября региональной Госавтоинспекцией.

Авария случилась накануне в Арзгирском округе. Примерно в 17:30 подросток, управлявший мотоциклом, наехал на 6-летнего ребенка на велосипеде.

В результате происшествия пострадал травмы 6-летний мальчик, его отвезли в медучреждение.

На данный момент известно, что у водителя мотоцикла не было разрешения на самостоятельное вождение, он находился без сопровождения взрослых. При этом у пострадавшего не было защитной экипировки, что тоже считается нарушением ПДД.

Ведется расследование, в ходе которого предстоит определить степень ответственности обоих участников аварии.