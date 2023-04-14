Школьница во сне ранила ножом сестер в Казахстане

Опубликовано: 21:14, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спящий ребенок оказался подозреваемым в тяжелом преступлении в Мангистауской области. Школьница 11 лет во сне встала и нанесла удары ножом своим сестрам.

Спящая девочка едва не зарезала своих сестер в Мангистау, о ЧП пишут казахстанские СМИ.

Как передает Lada.kz, в местных соцсетях разлетаются сообщения о том, что 11-летняя школьница нанесла ножевые ранения двум своим сестрам. В полиции признали, что необычное преступление, действительно, было совершено, причем одну из раненых пришлось госпитализировать.

Что случилось

Прошлой ночью около 4 утра в полицию поступил сигнал о ЧП в селе Акшукур.

Правоохранители выяснили, что 11-летняя девочка, по предварительным данным, будучи спящей, а точнее, в лунатическом состоянии, взяла столовый нож и ударила им родных сестер - 19 и 12 лет.

Девушку и девочку отвезли в больницу, причем одну из них пришлось госпитализировать.

Стражи порядка ведут расследование, факт зарегистрирован в досудебном реестре. Пока он рассматривается как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.