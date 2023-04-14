Школьница во сне ранила ножом сестер в Казахстане

Спящая девочка едва не зарезала своих сестер в Мангистау, о ЧП пишут казахстанские СМИ.
Как передает Lada.kz, в местных соцсетях разлетаются сообщения о том, что 11-летняя школьница нанесла ножевые ранения двум своим сестрам. В полиции признали, что необычное преступление, действительно, было совершено, причем одну из раненых пришлось госпитализировать.
Что случилось
Прошлой ночью около 4 утра в полицию поступил сигнал о ЧП в селе Акшукур.
Правоохранители выяснили, что 11-летняя девочка, по предварительным данным, будучи спящей, а точнее, в лунатическом состоянии, взяла столовый нож и ударила им родных сестер - 19 и 12 лет.
Девушку и девочку отвезли в больницу, причем одну из них пришлось госпитализировать.
Стражи порядка ведут расследование, факт зарегистрирован в досудебном реестре. Пока он рассматривается как умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью.