Лихач без прав почти 140 раз превысил скорость в Западном Казахстане

Опубликовано: 11:01, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Житель Казахстана почти 140 раз за 1,5 недели превысил скорость. В своей безнаказанности он был абсолютно уверен. Но теперь ему придется заплатить многомиллионный штраф.

Курьезное, хотя и опасное, преступление было совершено в Западном Казахстане, сообщает Polisia.kz.

Житель региона в течение всего 10 дней, находясь за рулем, 139 раз превысил скорость. За каждое нарушение на него был наложен штраф, так что общая его сумма достигла 4 млн тенге, или 730 тыс рублей.

Самоуверенность, с которой ускорялся лихач, объяснялась тем, что у машины не было казахстанской регистрации, и он был уверен, что данные его авто не смогут установить.

Однако хитрый план любителя быстрой езды провалился, и его задержали полицейские. Оказалось, что у нарушителя вдобавок не было водительских прав.

Машина отправлена на штрафстоянку. Ее хозяину придется выплатить весь штраф целиком.