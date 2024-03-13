Сколько стоит отдых в Абхазии в этом году?

Специалисты провели исследования туристических путевок в Абхазию по программе "все включено" и раскрыли стоимость летнего отдыха в республике в этом году.

Неделя отпуска в Абхазии этим летом обойдется туристам из России от 60 тыс рублей. Такие данные опубликовала Ассоциация туристических операторов РФ, которая проанализировала стоимость путевок по систему "все включено".

В частности, такая цена на проживание в отелях среднего ценового сегмента - "Европа", "Апсны", "Гранд Отель "Россия".

Гостиницы премиального статуса "Грейс Аква Вилла" и "Аквамарин" обойдутся туристам от 140 тыс рублей.

Экономичные варианты можно отыскать в местах размещени "Багрипш", Amza Park Hotel, Alex Resort & SPA, "Литфонд" и "Мидель-Гагра". Там за семидневный уикенд на двоих придется заплатить от 43 до 100 тыс рублей.

Отмечается, что в цену не включена стоимость проезда.

Ранее глава АТОР Майя Ломидзе рассказала о том, какой отдых дешевле – на черноморском побережье Краснодарского края или в Турции.

По словам Ломидзе, в эконом сегменте отдых на отечественных курортах значительно ниже, зато турецкие отели высокого уровнять дешевле кубанских на 10-15%. Причина – высокий спрос на четырех- и пятизвездочные отели в Краснодарском крае.