Сколько средств инвестировал Азербайджан в экономику Турции?

Азербайджан с 1995 года инвестировал в турецкую экономику почти $20 млрд. Товарооборот между странами в этом году достиг $7,2 млрд – на 33% больше, чем в 2022 году.

Инвестиции Азербайджана в турецкую экономику, начиная с 1995 года, составили $19,9 млрд, сообщил министр экономики АР Микаил Джаббаров. Он отметил, что Турция занимает первое место по объему инвестиций Азербайджана в зарубежные страны.

Глава ведомства также заявил, что объем товарооборота с начала года составил $7,2 млрд- на 33% больше прошлогодних показателей.

Говоря о восстановлении освобожденных территорий, Джаббаров подчеркнул, что Азербайджан и Турция планируют провести совместную работу по восстановлению пяти малых ГЭС, проект которых уже подготовлен.

По его словам, восстановительные работы будут проводиться за счет частных инвестиций.