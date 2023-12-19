Сколько россиян отдохнуло в Турции? Ответ АТОР

По итогам года более 6 миллионов россиян отдохнут в Турции. Самые популярные направления – Анталья, Стамбул и провинции Эгейского региона.

По итогам текущего года общее число россиян, отдохнувших в Турции, составит порядка 6,3 – 6,5 млн, сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров России.

Там напомнили, что в Минкультуры и туризма Турции ранее заявили, что с начала года по ноябрь в стране побывало 6,1 млн отдыхающих из России – на 23% больше прошлогодних показателей.

"Это позволяет прогнозировать, что по итогам 2023 года страну посетят не менее 6,3-6,35 млн туристов из России"

- АТОР

При этом в организации подчеркнули, что показатели этого года не достигнут доковидных значений. Так, с января по ноябрь 2019 года в Турции побывало 7 млн россиян, что больше сегодняшних показателей на 11%.

Отмечается, что самыми популярными направлениями среди россиян считаются Анталья (3,5 млн), Стамбул (более 2 млн) и провинции Эгейского региона (свыше 450 тыс).

В АТОР заявили, что в этом году российских туристов в Стамбуле было почти в три раза больше, чем в 2019 году, что стало историческим рекордом. Турпоток в Анталью и на Эгейское побережье – на 37 и 24% ниже доковидных показателей.