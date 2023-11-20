Турция зимой - куда едут россияне?

Турция у российских туристов остается востребованным направлением не только летом, но и зимой. Россияне будут встречать Новый год в Анталье, Стамбуле и на турецких горнолыжных курортах.

Каждый десятый продаваемый тур на Новый год приходится на Турцию. Зимой в Турции нет пляжного отдыха, однако россияне все равно выбирают Анталью, информирует Российский союз туриндустрии (РСТ).

"В этом году отметить новогодние праздники в Турции хотят больше туристов – на Новый год и каникулы спрос распределился примерно в соотношении 60 на 40. Сейчас доля продаж новогодней Турции у нас составляет около 10% от общего объема"

– туроператор Anex

Какие курорты выбирают россияне в Турции зимой? Востребованы Белек, Анталья, Стамбул, горнолыжные курорты и экскурсионные туры по разным регионам страны, популярны Каппадокия и Памуккале.