Вестник Кавказа

Чартеры взвинтили спрос на туры в Стамбул

Чартеры взвинтили спрос на туры в Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В 2023 году россияне активно скупают туры в Стамбул. Спрос на такой отдых вырос в несколько раз за год.

Более чем в четыре раза популярнее стали экскурсионные туры в Стамбул среди россиян, сообщили в туроператоре Anex.

"Только за первые семь месяцев 2023 года спрос на туры в Стамбул увеличился в четыре раза относительно показателей за весь 2022 год"

– Anex

По ее словам, главным образом резкий рост спроса связан с запуском чартеров Tailwind между Москвой и Стамбулом. Это сделало туры более доступными.

Чаще всего отдых в Стамбуле туристы начинают планировать за две недели до поездки.

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