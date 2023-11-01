Чартеры взвинтили спрос на туры в Стамбул

В 2023 году россияне активно скупают туры в Стамбул. Спрос на такой отдых вырос в несколько раз за год.

Более чем в четыре раза популярнее стали экскурсионные туры в Стамбул среди россиян, сообщили в туроператоре Anex.

"Только за первые семь месяцев 2023 года спрос на туры в Стамбул увеличился в четыре раза относительно показателей за весь 2022 год"

– Anex

По ее словам, главным образом резкий рост спроса связан с запуском чартеров Tailwind между Москвой и Стамбулом. Это сделало туры более доступными.

Чаще всего отдых в Стамбуле туристы начинают планировать за две недели до поездки.