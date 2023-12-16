Сколько можно хранить салат с майонезом в холодильнике? Ответили в ВОЗ

Заправленные майонезом салаты – непременные атрибуты новогоднего застолья в России. Сколько может храниться в холодильнике оливье или селедка под шубой? Рекомендации дали в ВОЗ.

Любые салаты с майонезом нельзя хранить в холодильнике дольше трех дней, заявила спецпредставитель ВОЗ в России в преддверии Нового года.

По словам Мелиты Вуйнович, майонез – прекрасная питательная среда, в которой активно размножаются бактерии, пишет ТАСС. И пониженная температура, которая создается в холодильнике, отнюдь не убивает их, так что в итоге блюдо может попросту стать опасным, добавила она.

Что же делать? Вуйнович посоветовала готовить салаты небольшими порциями, максимум на два дня, но лучше на один.

"Но по мне так четыре дня есть только оливье и все остальное, что вы приготовили 30-31 декабря - очень сложно. Так что не рекомендую"

– представитель ВОЗ