Что посмотреть на новогодних каникулах: топ-10 советских фильмов

В новогодние праздники самое время окунуться в мир кино. Мы не будем рекомендовать вам то, что каждый год входит в программу телеканалов, а позволим себе предложить список кинолент, которых незаслуженно коснулась пыль забвения.

Все готовятся к проводам старого года и встрече нового с надеждой на лучшее. Есть традиции, которые живут десятки лет и отзываются теплом и радостью в душе каждого. Это и особая атмосфера, которую дарят нам разноцветные огоньки гирлянд, украшенные к празднику деревья, елочные базары и подарки. Это и список продуктов, которыми запасается каждая хозяйка, и поиски лучшего рецепта торта. Это также праздник, дарящий долгожданные продолжительные каникулы, которых ждут не только дети, но и взрослые. В это время так хорошо вспомнить давно забытые, но от этого не переставшие быть шедеврами советского кинематографа фильмы.

"Снежная королева" — фильм, снятый в 1966 году по пьесе Евгения Шварца и одноименной сказке Андерсена. Фильм снят в жанре приключения с элементами фэнтези. Он понравится как детям, так и взрослым.

"Новогодние приключения Маши и Вити" — фильм в жанре фэнтези, снятый в 1975 году. Критики в свое время называли его лучшим новогодним детским мюзиклом. Музыку к фильму написал Геннадий Гладков. Здесь же в роди кота Матвея блеснул Михаил Боярский. Это позитивная, добрая, одинаково любимая как взрослыми, так и детьми сказка прекрасно укладывается в программу семейных просмотров.

"Старый Новый год" — новогодняя комедия, снятая для показа на ТВ в 1980 году, по пьесе драматурга Михаила Рощина. Камерный фильм, каких в те годы немало снимали для показа на телевидении. В фильме отличный актерский состав: Вячеслав Невинный, Александр Калягин, Георгий Бурков, Евгений Евстигнеев и другие. Музыкальное оформление фильма тоже камерное — песни в исполнении Сергея Никитина. Сегодня эта лента популярна у тех, чья молодость пришлась на 1980-е годы. Они видят в фильме себя, многие черты ушедшей эпохи. Картина несет в себе ту особую душевность, которой так не достает сегодня.

"Обыкновенное чудо" — еще одна чудо-пьеса Евгения Шварца в постановке Марка Захарова с музыкальным оформлением Геннадия Гладкова. Блестящий мюзикл—фэнтези с участием целого созвездия имен: Олег Янковский, Евгений Леонов, Ирина Купченко, Евгения Симонова, Андрей Миронов, Юрий Соломин и другие. Неслучайно премьеру фильма приурочили к 1 января 1979 года. Когда еще можно насладиться волшебством шварцевских замыслов и талантов их воплотителей! Фильм про то, как настоящие чудеса, в которые взрослые перестают верить, на самом деле происходят. Марк Захаров, будучи в первую очередь режиссером театральным, в своих фильмах ставил на синтез театра и кино. В фильме необычные декорации, каждый атрибут которых создает ощущение сказки.

Мультфильмы, которые с удовольствием смотрят дети и взрослые

"Двенадцать месяцев" (1956) — сказка Маршака про живущую со злой мачехой и сводной сестрой девочку, которой посреди зимы приказано раздобыть в лесу подснежники.

"Ночь перед Рождеством" (1951) — отличная возможность вспомнить Гоголя и его "Вечера на хуторе близ Диканьки".

"Щелкунчик" (1973) — сказка Гофмана под волшебную музыку Чайковского будет понятна детям, благодаря мастерству мультипликаторов даже без слов.

"Умка" (1969) — один из самых любимых мультиков, колыбельная из которого живет в памяти многих поколений. Мальчик и его трогательная дружба с белым медвежонком Умкой принесут в ваш дом чувство любви и тепла.

"Падал прошлогодний снег" (1983) — еще один пример классики советской анимации. Героя - пластилиновый мужичок, вызывающий симпатию своей душевной простотой, несмотря на присущую ему жадность. Посмотрев этот мультик, маленьким зрителям можно предложить слепить из пластилина своего героя — мужичка, незатейливого, смешного, симпатичного.

"Варежка" (1967) — знаменитый мультик, награжденный множеством призов как советских, так и зарубежных. Отличный пример кукольной мультипликации с трогательным сюжетом о девочке, мечтающей о собаке.

В те годы, когда были созданы все эти фильмы и мультфильмы, зрители ждали их повторов на телевидении. Сегодня, благодаря интернету, мы можем к ним возвращаться и получать эстетическое удовольствие.