Сколько будут жить россияне в 2045 году?

Продолжительность жизни россиян вырастет почти на 7 лет к 2045 году. К такому выводу пришли специалисты Росстата, он содержится в опубликованном сегодня прогнозе.
Россияне в среднем будут жить почти до 80 лет спустя 22 года, считают авторы демографического прогноза Росстата, составленного на период до 2046 года.
Как следует из текста документа, в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла в среднем 72,73 года. В текущем году показатель немного вырастет – до 73,1 года.
"В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года"
– прогноз
Демографы уточнили, что женщины будут жить в среднем 83,24 года. Мужчины будут доживать до 75,89 года.