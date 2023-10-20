Сколько будут жить россияне в 2045 году?

Опубликовано: 19:53, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Продолжительность жизни россиян вырастет почти на 7 лет к 2045 году. К такому выводу пришли специалисты Росстата, он содержится в опубликованном сегодня прогнозе.

Россияне в среднем будут жить почти до 80 лет спустя 22 года, считают авторы демографического прогноза Росстата, составленного на период до 2046 года.

Как следует из текста документа, в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла в среднем 72,73 года. В текущем году показатель немного вырастет – до 73,1 года.

"В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года"

– прогноз

Демографы уточнили, что женщины будут жить в среднем 83,24 года. Мужчины будут доживать до 75,89 года.