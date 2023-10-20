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Сколько будут жить россияне в 2045 году?

Сколько будут жить россияне в 2045 году?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Продолжительность жизни россиян вырастет почти на 7 лет к 2045 году. К такому выводу пришли специалисты Росстата, он содержится в опубликованном сегодня прогнозе.

Россияне в среднем будут жить почти до 80 лет спустя 22 года, считают авторы демографического прогноза Росстата, составленного на период до 2046 года.

Как следует из текста документа, в прошлом году ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла в среднем 72,73 года. В текущем году показатель немного вырастет – до 73,1 года.

"В 2045 году ожидаемая продолжительность жизни вырастет до 79,83 года"

– прогноз

Демографы уточнили, что женщины будут жить в среднем 83,24 года. Мужчины будут доживать до 75,89 года.

Ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2022 году вырастет на 1,8 года

Ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2022 году вырастет на 1,8 года

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