Систему долговременного ухода за пожилыми внедрят в Северной Осетии

Опубликовано: 8:25, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на активно действующие программы по поддержке пожилых людей и инвалидов в Северной Осетии, эта система нуждается в оптимизации. Новая программа по поддержке нуждающихся начнет действовать в сентябре.

В начале осени в Северной Осетии завершится разработка и начнется внедрение программы по длительному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом сообщила глава Минтруда республики Алина Айдарова.

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– сообщила она.

Далее глава ведомства напомнила, что аналогичная технология уж действует на территории Северной Осетии. Это так называемый хоспис на дому. Кроме того, всем нуждающимся предоставляется социальная сиделка. В то же время Айдарова отметила, что этих мер не достаточно, чтобы закрыть потребности всех пожилых людей или людей с ограничениями по здоровью.

По словам министра, цель нововведений – вовлечение пожилых людей в активную среду социального взаимодействия. В этой связи необходима подготовка компетентных кадров.