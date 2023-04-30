Систему долговременного ухода за пожилыми внедрят в Северной Осетии

В начале осени в Северной Осетии завершится разработка и начнется внедрение программы по длительному уходу за пожилыми людьми и инвалидами. Об этом сообщила глава Минтруда республики Алина Айдарова.
«Договорились о сотрудничестве на площадке Северо-Кавказского форума «Забота о старшем поколении - государственный приоритет». Он стартовал сегодня в Ставрополе»
– сообщила она.
Далее глава ведомства напомнила, что аналогичная технология уж действует на территории Северной Осетии. Это так называемый хоспис на дому. Кроме того, всем нуждающимся предоставляется социальная сиделка. В то же время Айдарова отметила, что этих мер не достаточно, чтобы закрыть потребности всех пожилых людей или людей с ограничениями по здоровью.
По словам министра, цель нововведений – вовлечение пожилых людей в активную среду социального взаимодействия. В этой связи необходима подготовка компетентных кадров.