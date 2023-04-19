В Северной Осетии не осталось очередей в детские сады

Опубликовано: 15:27, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благодаря тому, что в минувшем 2022 году в Северной Осетии заработали 11 новых детских садов, властям республики удалось полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Власти Северной Осетии полностью ликвидировали очереди в детские сады, сообщил во время ежегодного доклада об основных направлениях социально-экономического развития региона глава республики Сергей Меняйло.

В минувшем году в регионе заработали 11 детских садов: это современные, комфортные и безопасные учреждения, которые позволяют дополнительно воспитывать почти 2 тыс дошкольников. Как результат - очередей в детские сады в республике больше нет, - рассказал Меняйло, передает ТАСС.

Помимо детских садов, в Северной Осетии приводятся в порядок и школы – только в этом году будут отремонтированы 32 учебных заведения, открыты две новые школы в Чермене и Беслане, реконструированы школы в селении Ногир и во Владикавказе. В ближайшее время заработает школа в станице Черноярской. Всего в республике появилось 2,5 тыс ученических мест, добавил Меняйло.