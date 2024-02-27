Вестник Кавказа

Синагогу начали реставрировать в Кисловодске

Синагогу начали реставрировать в Кисловодске
© Фото: Telegram-канал Евгения Моисеева
Реставрация самой древней на Ставрополье синагоги стартовала в Кисловодске, рассказал мэр города-курорта. По словам Евгения Моисеева, восстановление будет завершено уже в следующем году.

Старейшую в Ставропольском крае синагогу начали реставрировать в Кисловодске. Подробности проекта озвучил глава города.

Евгений Моисеев уточнил, что реставрации подвергнутся и "синагога", и "дом раввина". Градоначальник пояснил, что оба здания входят в число памятников истории и архитектуры. Поэтому проект реконструкции проходил специальную экспертизу. Он был согласован недавно.

Мэр рассказал и о том, когда была основана синагога. По его словам, строение было возведено в самом конце XIX века. В 1930-е его постигла судьба всех религиозных зданий: оно отошло государству.

Новый этап в истории синагоги наступил в 2019 году. Тогда житель города выкупил оба здания. Его целью было отреставрировать их, чтобы снова открыть там синагогу.

Моисеев уточнил, что в обновленном здании "синагоги" будут действовать музей, две миквы (небольшой бассейн для ритуального омовения) – мужская и женская, молельная комната, библиотека и комнаты для гостей.

Что касается дома раввина, то в нем на первом этаже откроется магазин. В нем можно будет приобрести кошерные продукты и литературу.

Реставрацию предполагается завершить в марте будущего года.

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