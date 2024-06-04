Вестник Кавказа

Сильные осадки пообещали жителям Кубани до конца рабочей недели 

Сильные осадки пообещали жителям Кубани до конца рабочей недели 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. До субботы в регионе ожидаются интенсивные дожди в сочетании со шквалистыми порывами ветра. 

Во второй половине дня 12 июня, а также 13-14 июня в Краснодарском крае ухудшится погода. Об этом рассказали в краевом управлении МЧС. 

Согласно прогнозу, в регионе будут идти сильные грозовые дожди с градом. 

"Местами в крае: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с"

– пресс-служба управления 

Такая погода будет сохраняться на Кубани до 15 июня. 

В связи с этим МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение.

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