Сильные осадки пообещали жителям Кубани до конца рабочей недели 

На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. До субботы в регионе ожидаются интенсивные дожди в сочетании со шквалистыми порывами ветра.

Во второй половине дня 12 июня, а также 13-14 июня в Краснодарском крае ухудшится погода. Об этом рассказали в краевом управлении МЧС.

Согласно прогнозу, в регионе будут идти сильные грозовые дожди с градом.

"Местами в крае: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-23 м/с"

– пресс-служба управления

Такая погода будет сохраняться на Кубани до 15 июня.

В связи с этим МЧС объявило в регионе штормовое предупреждение.