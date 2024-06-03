Дагестан и Северную Осетию предупредили о грозах

В Дагестан и Северную Осетию придут ливни и грозы. Ветер усилится до 20-25 м/с.

Мощный грозовой фронт надвигается на Дагестан и Северной Осетию. Прогнозируется усиление ветра до 20-25 м/с.

«В связи с этим на реках возможен подъем уровней воды местами до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема»

– МЧС РСО-Алании

Также ливни с грозами прогнозируются на территории Дагестанской Республики. Это может привести к негативным последствиям, включая подъем уровня воды в реках. Кроме того, во время грозы сила ветра может достигать 20 м/с.

Спасатели отмечают, что если возможно, старайтесь не выходить из дома во время сильных дождей и гроз. Дороги могут быть затоплены, что увеличит риск аварий и несчастных случаев. В случае необходимости выхода на улицу, будьте предельно осторожны.