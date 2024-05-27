Неделя начнется на Ставрополье с грозовых ливней 

Дождливая и жаркая погода установится в Ставропольском крае с начала недели. Так, синоптики прогнозируют ливневые дожди, грозы идо +34 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале недели на Ставрополье ожидаются грозовые дожди. Столбики термометров будут находится в диапазоне от +32 до +34 градусов.

«В понедельник, 10 июня, местами по краю ожидается дождь с грозой. Максимальная температура воздуха при этом достигнет 32 градусов. Во вторник погода будет аналогичной. Столбики термометра покажут до +34»

– Гидрометцентр России

Как подготовиться к грозе

В связи с прогнозом, спасатели напомнили элементарные правила поведения при грозе. Убедитесь, что окна закрыты, чтобы избежать проникновения воды в помещение, и проверьте крышу на предмет возможных утечек.

Грозы и дожди могут повлиять на общественный транспорт, дорожное движение и электроснабжение. Возможны задержки в расписании, пробки на дорогах и временные перебои с электричеством. Поэтому стоит быть готовым к возможным неудобствам и планировать свое время заранее.