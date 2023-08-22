Си Цзиньпин рассказал о будущем Китая

Опубликовано: 21:47, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Политический курс Китая будет пролегать в фарватере мирных инициатив и независимых политических решений

Председатель КНР Си Цзиньпина выразил уверенность в том, что курс, избранный официальным Пекином, позволит стране и впредь проводить политику, основанную на мирных намерениях и свободную от диктата извне.

"Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества. Китай твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием"

– Си Цзиньпин

Далее он поставил акцент на необходимости отказа от парадигмы «блокового противостояния», так как это угрожает мировой безопасности.