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Си Цзиньпин рассказал о будущем Китая

Си Цзиньпин рассказал о будущем Китая
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Политический курс Китая будет пролегать в фарватере мирных инициатив и независимых политических решений

Председатель КНР Си Цзиньпина выразил уверенность в том, что курс, избранный официальным Пекином, позволит стране и впредь проводить политику, основанную на мирных намерениях и  свободную от диктата извне.  

"Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества. Китай твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием"

– Си Цзиньпин

Далее он поставил акцент на необходимости отказа от парадигмы «блокового противостояния», так как это угрожает мировой безопасности.

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