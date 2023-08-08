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Россия и Китай увеличивают торговлю

Россия и Китай увеличивают торговлю
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
За первое полугодие объем торговли между Россией и Китаем увеличился на 36,5%. Он достиг отметки в $134,1 млрд. Россия приобрела китайских товаров на $62,54 млрд, а Китай – на $71,55 млрд.

Россия и Китай за первое полугодие увеличили объем торговли на 36,5%, достигнув отметки в $134,1 млрд, сообщает Главное таможенное управление КНР.

В опубликованных данных говорится, что Россия приобрела китайских товаров на $62,54 млрд, что на 73,4% больше прошлогодних показателей.

В свою очередь Китай купил у России товаров и услуг на $71,55 млрд, что на 15,1% больше, чем в прошлом году.

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