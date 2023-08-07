Тегеран и Москва добились прогресса в вопросе создания энергетического хаба

В Иране сообщили, что достигли целого ряда договоренностей с Россией по энергетическому хабу. Стороны продолжат переговоры, посвященные данной теме.
Иран достиг ряда договоренностей с Россией по созданию энергетического хаба. Об этом сообщил замглавы Миннефти ИРИ.
По словам Маджида Чегани, стороны не прекращают переговоры по данной теме.
"Российское предложение заключается в том, чтобы создать энергетический хаб между Ираном и Россией, в этом отношении были достигнуты договоренности, экспертные оценки и переговоры продолжаются"
– замглавы министерства
Он также рассказал, что в сфере торговли газом Исламская Республика провела переговоры с тремя государствами – Оманом, Пакистаном и Россией. По словам Чегани, в покупке иранского газа также заинтересованы страны Европы.