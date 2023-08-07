Тегеран и Москва добились прогресса в вопросе создания энергетического хаба

Опубликовано: 19:47, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Иране сообщили, что достигли целого ряда договоренностей с Россией по энергетическому хабу. Стороны продолжат переговоры, посвященные данной теме.

Иран достиг ряда договоренностей с Россией по созданию энергетического хаба. Об этом сообщил замглавы Миннефти ИРИ.

По словам Маджида Чегани, стороны не прекращают переговоры по данной теме.

"Российское предложение заключается в том, чтобы создать энергетический хаб между Ираном и Россией, в этом отношении были достигнуты договоренности, экспертные оценки и переговоры продолжаются"

– замглавы министерства

Он также рассказал, что в сфере торговли газом Исламская Республика провела переговоры с тремя государствами – Оманом, Пакистаном и Россией. По словам Чегани, в покупке иранского газа также заинтересованы страны Европы.