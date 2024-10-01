Вестник Кавказа

Сезон "Комет" на Черном море завершился

Набережная в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Пассажирские "Кометы" в минувшие выходные завершили сезон 2024 года в Краснодарском крае. Последний рейс состоялся 13 октября.

В Черном море завершилась пассажирская навигация между курортами Краснодарского края.

В воскресенье 13 октября "Комета" выполнила последние рейсы этого года между курортными Сочи и Геленджиком. Погодные условия не позволяют продолжать навигацию.

"Уважаемые пассажиры! 14 и 15 октября рейсы СПК Комета отменяются в связи с неблагоприятными погодными условиями. Навигация 2024 года закрыта"

– компания "Водоход-Экспресс"

Ранее планировалось, что последний рейс "Комета" выполнит 15 октября. Заходить в Новороссийск "Комета" перестала за две недели до конца сезона.

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