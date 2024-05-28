Северный Кавказ накроет ливнями и градом до конца недели

Синоптики предупредили жителей нескольких регионов Северного Кавказа о надвигающемся циклоне с грозами, градом и штормовым ветром. Непогода будет наблюдаться до конца недели.

Сразу несколько регионов Северного Кавказа будут во власти непогоды до конца недели. Здесь пройдут сильные дожди с градом и усилится ветер. Такие данные предоставил Росгидромет.

Сообщается, что в Карачаево-Черкесии с 6 по 9 июня будет идти ливень местами переходящий в град, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду. Метеорологи предупредили, что при этом уровень рек может достичь предельно допустимых значений, а в горных районах есть вероятность схода селевых потоков.

Такое предупреждение синоптики объявили для Ставропольского края. Здесь также будет идти ливень с градом и сильным ветром до конца недели.

Кроме этого, непогода придет в Кабардино-Балкарию, Ингушетию и Чечню. В течение трех дней регионы будут охвачены дождем и сильным ветром.

Отмечается, что при этом в степях региона будет наблюдаться сильная жара до 40 градусов.