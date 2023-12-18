Северная Осетия нарастит турпоток в новогодние каникулы

Власти Северной Осетии планируют, что поток туристов в республику в эти новогодние праздники вырастет на 50%. Для дальнейшего развития туристической сферы в республике готовится открытие новых курортов.

Глава Северной Осетии заявил о том, что в эти новогодние каникулы поток туристов в республику вырастет на 50% от прошлогоднего уровня.

«Люди стали охотнее покупать путевки в Северную Осетию, едут посмотреть Владикавказ, подышать горным зимним воздухом, попробовать нашу удивительную национальную кухню. Мы гостям очень рады!»

– Сергей Меняйло

Далее он подчеркнул, что туризм – важнейшая сфера в общем направлении развития Северной Осетии.

В частности, продолжается активное строительство таких курортов как «Мамисон» и «Алания парк». В будущем стартует реализация программы создания глэмпингов. Отметим, что у курорта «Мамисон» будет открыта железнодорожная станция.