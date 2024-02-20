Северная Осетия наладила с Индией контакты в высшем образовании

Индийские рекрутеры заинтересовались выпускниками Медицинской академии Северной Осетии. Их интерес может быть связан с обучением в СОГМА двух сотен индийских студентов.

Сегодня в ходе Всемирного фестиваля молодежи в поселке городского типа Сириус (Краснодарский край) были подписаны документы о сотрудничестве Государственной медицинской академии Северной Осетии и рекрутинговой компании Apex Consultants из Индии.

Проректор СОГМА по учебно-воспитательной работе Алла Гурина назвал соглашение крайне важным для России и Индии. Она выразила надежду, что взаимодействие академии с индийскими рекрутерами в образовательных услугах продлится долгие годы и принесет взаимную выгоду.

"Мы рады предоставленной возможности подписать столь важное для наших стран и организаций соглашение. Особенно отрадно и значимо, что это подписание происходит на площадке Всемирного фестиваля молодежи, тогда как молодые люди из разных стран могут свободно общаться, обмениваться мнениями, делиться идеями, когда дружба и взаимопонимание становятся главными ценностями"

– Алла Гурина

Как пишет ТАСС, в настоящее время 38% иностранцев, получающих образование в СОГМА, являются гражданами Индии – для них есть англоязычные курсы, готовящие дантистов и медсестер.