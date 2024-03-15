Севастополь до конца марта остался без паромов

Севастопольские паромы, соединяющие северную и южную части города, до конца месяца ушли на каникулы – власти города будут ремонтировать их северный причал, сильно пострадавший во время ноябрьского шторма.

До конца марта между северной и южной частями Севастополя, разделенными Севастопольской бухтой, паромы ходить не будут – сообщила в своем Telegram-канале дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Из-за плановых ремонтно-восстановительных работ на паромном причале № 11 (северная сторона), которые позволят продлить его эксплуатацию, в период с 21 по 31 марта работа паромов будет приостановлена"

- дирекция дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя

Такое решение было принято из-за необходимости ремонта одного из причалов, сильно пострадавшего во время мощного ноябрьского шторма. Впрочем, неудобства возникнут скорее у грузоперевозчиков, которым придется делать "крюк" между двумя частями города по дороге длиной в 30 км. Что касается пассажирских перевозок, то катера продолжат работу в прежнем режиме.

Снова на маршрут паромы выйдут 1 апреля.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Севастополь получил 18 новых автобусов "ЛиАЗ", которые вскоре выйдут на маршруты – глава города Михаил Развожаев тогда проинформировал, что эти автобусы будут ходить при перекрытии рейда, так что транспортный коллапс жителям города не грозит.