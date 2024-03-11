Севастополь получил новые автобусы

В скором времени на свои штатные маршруты в городе федерального значения Севастополе выйдут новые автобусы – они уже прибыли в Крым, и сейчас их готовят к выходу на линии городского транспорта.

Крымский Севастополь получил 18 новых автобусов "ЛиАЗ", которые вскоре выйдут на маршруты – написал в своем Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Лично осмотрел новый транспорт и даже с удовольствием прокатился вместе с коллегами по центральному кольцу. Просторный, удобный салон; сам автобус низкопольный, он будет удобен для пассажиров с колясками и для пожилых людей"

- Михаил Развожаев

Жители города уже смогли увидеть новый транспорт на одной из городских площадей – его приобрели, чтобы обновить автопарк. В городе растет пассажиропоток, и чтобы с ним справиться, нужны не "топики", а автобусы средней и большой вместимости, пояснил губернатор.

"Во всех автобусах установлены кондиционеры - специально заказали усиленные системы "летнего" типа; также есть системы видеонаблюдения, автоинформаторы с цифровыми светодиодными табло"

- Михаил Развожаев

20 марта новые автобусы выйдут на линии. Вы легко их узнаете на улицах: они оформлены в зелено-синих цветах. Автобусы будут работать на городских и пригородных маршрутах, также они будут ходить при перекрытии рейда, добавил Развожаев.