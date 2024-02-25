Жители Владикавказа пересядут на новые автобусы

Транспортные компании, занимающиеся городскими перевозками, на днях получат новый транспорт – в Северную Осетию пришли 35 новых городских автобусов, удобных, комфортных и оборудованных по последнему слову техники.

В Северную Осетию начали поступать обещанные новые городские автобусы производства ульяновского автобусного завода "СИМАЗ" - скоро они выйдут на маршруты, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Первую партию из 35 автобусов, собранная на базе японского шасси ISUZU, лично осмотрел глава республики – они ему очень понравились, и он пообещал, что 25 новых автобусов вскоре начнут перевозить жителей и гостей столицы, а 10 поступят на межмуниципальные маршруты.

"Убедился, что это современный транспорт, который обеспечит комфортные и безопасные пассажирские перевозки"

- Сергей Меняйло

Новый общественный транспорт уже оборудован валидаторами, системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, и, что особенно важно – сможет перевозить и маломобильных пассажиров.

Немаловажно и то, что обслуживать свою продукцию будут специалисты уральского завода – они будут поставлять запчасти к ним, а также обучать на своем предприятии специалистов из Северной Осетии, добавил глава региона.