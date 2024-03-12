Катера из Севастополя завтра начнут ходить в Инкерман

В крымском городе федерального значения Севастополе завтра снова заработает маршрут по Черному морю, который соединит город-герой с Инкерманом катерным морским сообщением, рассказал губернатор крымского города Михаил Развожаев.

Уже завтра, 19 марта, снова заработает катерное сообщение между Севастополем и его городом-спутником Инкерманом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города-героя Михаил Развожаев.

"На Михайловской батарее на пристань Троицкую доставили и установили причал, также плавучий причал установили в Инкермане - первый рейс стартует во вторник 19 марта с Графской пристани"

- Михаил Развожаев

Работы по установке причала на Троицкой пристани начались сразу после того, как было получено согласование Черноморского флота на его транспортировку, добавил градоначальник.

В 2018 году мост в Инкермане, который считается частью Севастополя и относится в Балаклавскому району, был признан аварийным, после чего его включили в перечень федеральной целевой программы,

Напомним, Инкерман - город на Крымском полуострове с более чем тысячелетней историей. Он находится в месте впадения Черной реки в Севастопольскую бухту, каждый год тысячи туристов, отдыхающих в Севастополе, приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть главную историческую достопримечательность этих мест - знаменитую крепость Каламиту.